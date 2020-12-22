В прокуратуре Кубани объяснили новое назначение бывшего главы районного ведомства во время резни в Кущевке

Главный прокурор Краснодарского края Сергей Табельский объяснил во время своей пресс-конференции сегодня, 22 декабря, назначение бывшего прокурора Кущевского района Андрея Танчика на руководящий пост.

- Вы его фамилию помните по кущевским событиям. Но я вам докладываю, что он с 14 октября работает начальником организационно-методического отдела прокуратуры Краснодарского края, - сообщил Сергей Табельский.

Сейчас Андрей Танчик временно исполняет обязанности прокурора Северского района Кубани. Однако на этом посту вскоре его заменит другой специалист.

Напомним, после того как резня в Кущевке, где в одном из домов нашли сразу 12 трупов, включая маленьких детей, вскрыла массу нарушений и бездействий правоохранительных органов, Андрей Танчик был понижен в должности.

- Прокурор Кущевского района и один из его заместителей освобождены от занимаемых должностей с переводом на нижестоящие должности, а еще один заместитель уволен из органов прокуратуры, - сообщали в Генеральной прокуратуре 10 лет назад.

Опальный глава надзорного ведомства отправился тогда на работу в прокуратуру Славянского района, где прослужил пять лет в должности заместителя.