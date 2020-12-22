На Кубани прививки от коронавируса начали делать соцработникам и учителям

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае стартовала вакцинация против коронавирусной инфекции для социальных работников и учителей. Первыми прививки начали делать представителям социальной службы Краснодара. Вакцинация бесплатная и добровольная. Всего в Краснодарском крае первый этап вакцинации прошли около 2,5 тысяч человек.

– Социальные работники и учителя находятся в группе риска, в постоянном контакте с другими людьми и рискуют заразиться, – сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. – Далее будем прививать всех желающих жителей Кубани.

Вакцинация бесплатная и добровольная. Всего в регионе на первом этапе прививки сделали около 2,5 тысяч человек.