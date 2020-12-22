Зеленые зоны Анапы по новому генплану увеличат в 15 раз

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вопросы формирования градостроительного документа городов Черноморского побережья обсудили на совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

- К разработке новых генпланов приступили 9 муниципалитетов, в первую очередь – приморские территории, - сообщил глава региона.

По его словам, до конца 2021 года намечено подготовить генпланы Анапы, Геленджика, Ейска и Сочи. Одновременно начнется корректировка генплана Новороссийска.

Например, по новому генплану, планируется увеличить зеленые зоны Анапы в 15 раз – почти до 1700 га. При планировании курортных территорий власти уходят от неразумной и несбалансированной точечной застройки. Во главе угла - сохранение уникальных природных комплексов, в том числе анапских дюн.

Для того чтобы работа над внесением изменений в генплан была максимально открытой, создан специальный портал сбора данных, на котором каждый желающий может оставить свои замечания. За три месяца свои предложения направили свыше 3 тыс. жителей Анапы.