В Сочи колонна скорых с сиренами напугала жителей горного села

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В Хостинском районе Сочи у села Верхний Юрт очевидцы сняли на видео около десяти машин скорой помощи. Неотложки промчались с включенными мигалками. Кадры пугающего зрелища выложили в сеть.

Министерство здравоохранения Краснодарского края прокомментировало инцидент.

- По факту опубликованного в социальных видео, на котором машины скорой медицинской помощи следуют по горной дороге, начата служебная проверка, - сообщили в минздраве.

Источник в медицинских кругах Сочи уточнил «Комсомольской правде» - Кубань», что это была своеобразная похоронная процессия. По местным традициям именно так в последний путь провожают водителей скорой.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, почему скорая так долго едет к больному. Аршак Багдасарьян, главврач Краснодарской больницы скорой помощи ответил на десятки вопросов наших читателей.