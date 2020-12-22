Видео аварии с грузовиками, где погибли два водителя

Большегрузы загорелись

В Сети появилось видео с места аварии с грузовиками, где погибли два водителя. ДТП произошло на трассе А-290 «Краснодар-Темрюк». Ролик снят на той самой дороге, где столкнулись большегрузы.

По предварительным данным водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania. Большегрузы загорелись. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.

- На данном участке дороги на некоторое время из-за аварии было введено реверсивное движение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном ГИБДД. – Но сейчас движение восстановлено в штатном режиме.

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