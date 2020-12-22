Суд отказал в выплате компенсации родным и близким жертв авиакатастрофы Ту-154

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Второй Кассационный суд признал законным отказ в выплате компенсации родным и близким жертв авиакатастрофы Ту-154. Сумма возмещения должна была составить 2 млрд рублей.

- Суд отказал в компенсации 72 родственникам погибших. Пострадавшие требовали возмещения морального вреда и недоплаченные страховые выплаты, - сообщил адвокат Игорь Трунов.

Со дня авиакатастрофы над Сочи, унесшей жизни 92 человек, 25 декабря минует четыре года. В разбившемся Ту-154, который вез гуманитарку в Сирию, находились журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, артисты Академического ансамбля песни и пляски им. А. В. Александрова. Погибли все. Лайнер рухнул в море, спасатели несколько недель доставали останки погибших.

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