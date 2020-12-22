В Краснодаре на 1,5 месяца закроют проезд в переулке Топольковом

Фото: krd.ru.

В краевом центре на 1,5 месяца закроют проезд в переулке Топольковом. Данная мера необходима из-за строительства участка новой ливневой канализации. Движение транспорта будет временно ограничено с 7 января по 28 февраля.

- Общая протяженность коллектора - 2,5 км, диаметр труб — 1000 мм, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. - В районе переулка Тополькового будет проложено около 520 м канализации.

Новая ветка ливневки пройдет от улицы Командорской до Российской.

На время проведения строительных работ для жителей ближайших к мету стройки домов организуют возможность проезда.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре ограничивали движение транспорта на улицах Пушкина и Рашпилевской.