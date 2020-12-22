На Кубани выявлено более 100 нарушений по «ковидным» выплатам для медиков

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На Кубани выявлено более 100 нарушений по "ковидным" выплатам медикам Прокуратура проводит проверки по защите их прав. По словам прокурора Краснодарского края Сергея Табельского, с начала пандемии выявлено более 100 фактов нарушений прав медиков, работающих с пациентами с коронавирусом на получение стимулирующих выплат

- В этот коронавирусный год в прокуратуре, можно сказать, появилось новое направление в работе: проверка по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, в том числе родственникам врачей, погибших из-за заражения на работе, - сообщил Сергей Табельский.

Он обратил внимание, что в ходе проверок в 23 районах и городах Кубани выявлялись различные нарушения. В том числе: ошибочное отнесение медработников к младшему персоналу, с выплат удерживался налог на доходы, врачи не получали страховку после заражения коронавирусом.

Всего за 2020 год по итогам проведенных органами прокуратуры края проверок соблюдения законодательства в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией наказано в дисциплинарном порядке 125 человек, возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, в суд предъявлено 11 исков, инициировано 5 доследственных проверок.