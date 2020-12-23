На Кубани средняя взятка в 2020 году выросла в два раза

Сергей Табельский. Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский провел пресс-конференцию, на которой ответил на интересующие общественность вопросы. Одним из важных тем стала борьба с коррупцией.

- За год в крае зарегистрировано более тысячи коррупционных преступлений. В их числе 23 – совершены адвокатами, чиновниками и другими лицами, обладающими специальным правовым статусом. По инициативе прокуроров за 12 месяцев было возбуждено 67 уголовных дел коррупционной направленности, а осуждено 189 коррупционеров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» на пресс-конференции.

Стоит отметить, что средний размер взятки в 2020 году вырос более чем в два раза. Сейчас он составляет 1,45 миллионов рублей. Также прокурор региона назвал самую крупную сумму подкупа – максимальное вознаграждение достигло 9 миллионов рублей. Даже известно, кому оно принадлежало. Деньги получил замначальника филиала Азово-Черноморского федерального учреждения «Главрыбвод». Мужчина при должности взял подкуп при приемке работ по госконтракту. Откат он получил после расчистки лиманов в Темрюкском районе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на пресс-конференции прокурор края Сергей Табельский рассказал про мать главаря кущевской банды. Женщина незаконно получала миллионные субсидии, но в возбуждении уголовное дела в отношении нее отказали.