Замглавы Минздрава Кубани оштрафовали за нарушения при закупке ИВЛ

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае прокуратура провела проверку закупок ИВЛ. Об этом сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на онлайн пресс-конференции.

В частности, было установлено, что краевой бюджет получил из федерального 60,3 млн рублей на приобретение 30 аппаратов. Но минздрав региона приобрел только 25 аппаратов на 59,1 млн рублей.

- Таким образом, не были выполнены условия соглашения об обеспечении достижения результатов предоставления федеральных бюджетных средств, - пояснил Сергей Табельский.

Заместителя министра здравоохранения края привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение получателем средств бюджета).

При проверке закупок кислорода фактов нецелевого расходования бюджетных средств не выявлено.