Кубань вошла в число лидеров по сбору макулатуры в рамках экологической акции

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Всероссийская акция проходила в школах страны. В сборе бумаги соревновались 67 субъектов России. Краснодарский край вырвался в пятерку лидеров и расположился на четвертой строчки рейтинга по массе собранного сырья.

- Школьники региона всего за две недели собрали свыше 37,5 тонн бумажного сырья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Всего по стране собрали более 604 тонн макулатуры, уже 98% отправлено на переработку. Если перевести показатель в условные величины, то российские школьники сэкономили 12 млн литров воды, сберегли 600 тысяч кВт электроэнергии, сократили выброс в атмосферу свыше 1 000 тонн углекислого газа, а также уберегли от вырубки порядка 12 000 деревьев.