В поликлиниках Краснодара нарушали порядок лечения пациентов с COVID-19

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Прокуратура Краснодарского края проверила, как работают поликлиники краевого центра в условиях пандемии: как фиксируются заявки, как медики отвечают на телефон «горячей линии» и насколько своевременно врачи выезжают на обследование пациентов. В городе «отличились» два учреждения.

- Прокуратурой Прикубанского округа Краснодара установлено, что в поликлиниках № 4 и №23 не проводился аудиоконтроль пациентов с COVID-19, не организованы приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы для приема пациентов с симптомами ОРВИ, врачами в медицинские карты пациентов внесены сведения о выходах и осмотрах пациентов, которые фактически не осуществлялись, пациентам находящимся на амбулаторном лечении не выдавались под роспись уведомления о соблюдении режима изоляции и лечения коронавирусной инфекции, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» прокурор региона Сергей Табельский.

Также известно, что главным врачам этих двух поликлиник внесены представления. Нарушения на данный момент устранены.

Ранее «Комсомолка» сообщала, с чем связана нехватка лекарств в аптеках и про то, что замглавы Минздрава Кубани оштрафовали за нарушения при закупке ИВЛ.