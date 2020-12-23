Местами по Краснодарскому краю продолжает идти мокрый снег

Карта осадков на 9 часов утра 23 декабря. Фото: yandex.ru/pogoda

В Краснодарском крае восточные районы в ночь на 23 декабря засыпало мокрым снегом, также хлопья выпали и на побережье. Осадки продолжаются. Городские службы расчищают дороги. Синоптики говорят, что если сегодня еще и пометет, то уже завтра будет сухо.

- В Архипо-Осиповке этой ночью опять выпал снег. Чтобы дороги и пешеходные зоны подготовить к движению, коммунальщики вышли на расчистку в три часа ночи. Работы продолжаются и сейчас, - сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Снег в Архипо-Осиповке. Фото: BogodistovAA

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются температурные качели.

- 23 декабря на Кубани местами ожидается мокрый снег. 24 числа осадков не будет. А с 25 начнет теплеть и пойдет дождь, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник.

В Тихорецком районе за ночь также замело дороги Фото: Галина КОПЫЛОВА

Несмотря на дождь в выходные дни, 26 и 27 декабря будет нехарактерно тепло для декабря – воздух прогреется до +12 градусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, пойдет ли снег на Новый год в Краснодарском крае.