Жителей Сочи предупреждают о непогоде, которая надвигается на курорт. По прогнозам синоптиков, на город обрушится шторм.Из-за перепадов температур возможно образование смерчей. Воронки, правда, прогнозирует над морем. Ожидается, что вихри будут гулять на участке Магри – Веселое. Тем не менее явление это опасное, потому метеорологи распространили штормовое предупреждение.- Оно действует до конца дня 23 декабря, - уточняют в сочинской администрации.В мэрии также напомнили, что осторожными стоит быть и тем, кто сейчас в горах. Там все еще сохраняется штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега.- В Красной Поляне сегодня утром уже было отмечено сильное налипание мокрого снега, диаметром 80 мм, - говорят в администрации Сочи.Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи отказаться от отдыха у воды, а свои автомобили спрятать в гараж или под навес. Под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями машины лучше не оставлять.