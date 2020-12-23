Глава Краснодара Евгений Первышов 23 декабря в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов. Одна из тем - кинотеатр Аврора. После затяжной реконструкции за нее взялся миллиардер Сергей Галицкий. Местные жители интересуется, не будут ли снова перенесены сроки сдачи объекта.- Пандемия не повлияла на реконструкцию Авроры. Все работы идут в рамкам концессионного соглашения. В ближайшее время будет презентован проект реконструкции, он сложный, требует массу согласований. Кое-что знаю, кое-что видел, но компания Сергея Галицкого должна сама об этом рассказать, не буду в этом вопросе перетягивать инициативу на себя, - сказал Первышов.Ранее сообщалось, что реставрация кинотеатра должна завершится до конца 2024 года.