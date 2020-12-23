Впервые концепцию новой набережной вдоль реки Кубани от Юбилейного Микрорайона до Тургеневского моста представили в ноябре 2019-го. Однако в июне следующего года мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что город вынужден отказаться от начала строительства в 2020-м.Сейчас тема набережной вновь на слуху. Сегодня глава Краснодара Евгений Первышов в прямом эфире отвечал на вопрос журналистов. Он рассказал, что строительство набежерной может стартовать уже в 2021 году.- Есть надежда, что приступим к строительству набережной, от которой отказывались в этом году, – сказал Первышов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Краснодаре представили концепцию набережной вдоль реки КубаньГлавный архитектор Краснодара Наталья Машталир детально рассказала о проработке проекта второй очереди сквера имени 80-летия образования Краснодарского края (читайте далее).