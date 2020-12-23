Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе продолжает следить за обстановкой на Кубани. По данным на 23 декабря, за последние сутки в Краснодарском крае заразились 188 человек, в том числе четверо детей.Если накануне самыми зараженными из районов стали Ленинградский, Выселковский и Темрюкский, то сегодня за сутки отличились Кавказский и Курганинский.- В Краснодаре заболели 62 человека, в Кавказском районе – 18, в Сочи – 11, в Курганинском районе – 10. По девять человек попали в госпитали в Лабинском и Павловском районах, по восемь – в Горячем Ключе, Гулькевичском, Белоглинском районах. В Геленджике коронавирус подтвердился у семи человек, в Ейском и Туапсинском районах зафиксировано по пять пациентов с COVID-19. По четыре положительных теста получили люди в Армавире, Белореченском, Тбилисском районах. Три человека заразились в Староминском районе. По два - в Каневском, Усть-Лабинском и Мостовском районах. В Анапе, Норовоссийске, Динском, Калининском, Отрадненском, Темрюкском, Щербиновском районах выявлено по одному новому заболевшему, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.Стоит отметить, что в настоящее время 124 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в поликлиниках Краснодара нарушали порядок лечения пациентов с COVID-19. Изменения произошли после прокурорской проверки.