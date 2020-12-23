Утро у чиновников из Геленджика выдалось напряженным. Мужчина оставил возле мэрии подозрительную сумку. Положил синюю переноску неизвестный возле урны. Чтобы исключить террористическую составляющую, на место оперативно съехались полицейские, а сотрудники администрации незамедлительно покинули рабочие места и вышли на улицу.- При обнаружении подозрительной сумки у здания администрации все службы сработали очень оперативно. Коллектив был эвакуирован. Моментально опасное место было оцеплено сотрудниками полиции и казаками. На центральную площадь были стянуты спасатели, медики и кинолог с собакой, - написал мэр города Алексей Богодистов.Также глава Геленджика уточнил, что после проверки сумка оказалась безопасной. Также Богодистов поблагодарил все службы за оперативную слаженную работу. Мэрии в настоящее время работает в штатном режиме.