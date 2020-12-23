В Краснодарском крае прокуратура выявила нарушения в работе водоснабжающей организации Геленджика. Более 800 технических условий на подключение объектов строительства были выданы при фактическом отсутствии лимитов пресной воды. Об этом сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на онлайн пресс-конференции.- Водоснабжающей организацией допущена выдача более 800 технических условий на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения при фактическом отсутствии лимитов пресной воды, а также не исполнены запланированные мероприятия по строительству и реконструкции водопроводных сетей, - подчеркнул Сергей Табельский.По его словам, выявленные нарушения стали основанием для привлечения организации поставщика и ее руководителя к административной ответственности.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос, касающийся проблем водоснабжения Новороссийска и Геленджика.