В Краснодарском крае продолжают умирать люди от опасной инфекции. По данным на 23 декабря за последние сутки на Кубани не стало еще 13 человек. Летальные случаи после тяжелой пневмонии зафиксированы в разных районах.- В ККБ№1 скончались местные жители 56 и 70 лет. В краевом госпитале ветеранов войн не стало краснодарцев 61 и 69 лет. В горбольнице Армавира скончалась местная жительница 57 лет. Врачам инфекционной больницы №3 Новороссийска не удалось спасти 63-летнего местного жителя, а в Северской ЦРБ умер 77-летний пациент из Каневского района. В Усть-Лабинской ЦРБ перестало биться сердце у жителя Кореновского района 69 лет и жителя Тбилисского района 55 лет. В Тихорецкой ЦРБ умерла 84-летняя местная жительница. В Лабинской ЦРБ – 61-летняя женина. В Сочи не удалось спасти 82-летнего пациента. А в Крымской больнице умерла женщина из Темрюкского района 65 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.Стоит отметить, что у всех умерших наряду с коронавирусом были сопутствующие заболевания.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае за сутки COVID-19 подтвердился еще у 188 человек. Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной.