Такой вклад для ребенка может открыть родитель при наличии ранее открытой «детской карты». Этот депозит можно оформить в мобильном приложении «РНКБ 24/7» в рамках вклада «НаКопи». Ребенок - владелец детской карты, в свою очередь, после открытия родителем вклада «Копилка», в собственном мобильном приложении устанавливает цель накопления и добавляет картинку ко вкладу – визуализирует мечту. Когда цель накопления будет достигнута, родитель может снять средства на покупку и закрыть вклад, или после снятия средств отредактировать цель и копить дальше.Отметим, что в мобильном приложении «РНКБ 24/7» уже реализован Детский модуль для контроля средств, в рамках которого ребенок может совершать траты и контролировать расходы, а также возможность открыть специальный детский вклад «Копилка», с помощью которого дети могут учиться финансовой грамотности и накопить на свою мечту.Банк также выдал клиентам от 6 до 18 лет более 40 тысяч бесконтактных карт \\"Мир\\", которые открываются в качестве дополнительных к банковской карте одного из родителей. Преимущество детской карты заключается в том, что родитель не перечисляет деньги на карту ребенка, а устанавливает доступную сумму для него на собственной карте в рамках ежедневных или месячных лимитов операций. При этом изменить лимиты можно в любое время. Контролировать траты ребенка родители могут с помощью выписки по карте в мобильном приложении или с помощью смс-информирования.Отметим, что карты для мальчиков и девочек оформляют практически одинаково часто: 50% на 50%. Также чаще других карты получают дети в возрасте от 10 до 13 лет.– С помощью «детского» вклада и «детской» карты юные клиенты банка будут учиться азам финансовой грамотности и проведению базовых финансовых операций, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – а со временем детская карта может стать частью масштабного цифрового проекта, в рамках которого ребенок сможет не только совершать покупки в торгово-сервисных точках, оплачивать проезд в транспорте, но и оплачивать обеды в школьной столовой.Напомним, что детской картой можно совершить бесконтактную оплату в торгово-сервисных предприятиях как картой, так и смартфоном, оплатить услуги мобильной связи, снять наличные, оплатить проезд в общественном транспорте, установить мобильное приложение.