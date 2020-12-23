Глава Краснодара Евгений Первышов 23 декабря в прямом эфире ответил на вопросы журналистов. Один из насущных – про новые трамвайные линии.- В начале 2021 начнут строить трамвайные пути по улице Московской. Надеюсь, что к концу января мы найдем подрядчика и приступим к работам. Проект на 100% обеспечен финансированием, никаких сбоев быть не должно, - сказал мэр города.А вот какую ветку будут прокладывать следующей, зависит от готовности документов.- После Московской, линии будут строить в Восточно-Кругликовском и Гидростроительном микрорайоне. К одной из них приступят в 2022 году. Сейчас форсируем проектно-сметную документацию. Что быстрее будет на выходе, то и быстрее будем размещать в порядке приоритета для проведения конкурсов, - пояснил Первышов.Стоит отметить, что остаются не закрытыми вопросами по маршруту линии в Восточно-Кругликовский район. Но мэр отметил, что ветка будет спроектирована так, чтобы максимально не затрагивала капитальные строения, без массового расселения территории.