Конфликт произошел в молодой семье в городе Тимашевске. 23-летний сотрудник ППС в отпуске позволил себе выпить горячительный напитков. В алкогольном опьянении он поскандалил со своей 22-летней женой. А потом разъяренный полицейский схватил свое охотничье ружье и выстрелил в спину, убегающей от него супруге.- В больницу с дробовым ранением спины госпитализирована 23-летняя девушка. Молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Сейчас расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре произошло дерзкое преступление. Трое мужчин украли машину, банкомат, а при попытке скрыться ранили ДПСника. Одного задержали, двух – еще ищут. В городе многокилометровые пробки. Объявлен «План перехват».