Праздничная программа на курорте стартует 26 декабря, когда по традиции будет отмечаться «День Роза Хутор». Именно это событие обычно знаменует начало нового зимнего сезона. В этом году он будет юбилейным – курорт отмечает свое 10-летие.С 28 декабря гостям «Роза Хутор» предложат новогодние развлечения. «Мы умеем устраивать праздники, и в этом году мы также постараемся создать волшебную атмосферу, но в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора и действующими ограничениями. Эпидемиологическая безопасность для нас главный приоритет, поэтому все мероприятия пройдут на открытом воздухе, что позволит соблюдать все меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию», - отметили в пресс-службе «Роза Хутор».Праздничное настроение гостям курорта в течение новогодних каникул обеспечат иллюминация, уникальные лазерные шоу с проекцией на здание Ратуши, выступления уличных оркестров и красочные фейерверки.