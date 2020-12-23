В Сочи утвердили границы трех памятников культуры федерального значения. Это символ курорта - башня на горе Большой Ахун, памятник поэту-декабристу Александру Бестужеву-Марлинскому и здание насосной станции на Мацесте.По заказу администрации Краснодарского края специалисты провели необходимые историко-культурные исследования. Уже разработана проектная документация.– Сейчас нужно сохранить архитектурный облик данных объектов, если есть необходимость, провести реставрацию и повысить туристическую привлекательность этих мест, – сообщил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что башня Ахун была возведена в Сочи в 1936 году по распоряжению Иосифа Сталина.Главная достопримечательность Сочи была закрыта на год с июня 2019 года, после того, как в нее ударила молния.