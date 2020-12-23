Алексей Беликов вступил в должность главы Щербиновского района. В торжественной церемонии принял участие глава департамента внутренней политики администрации края Александр Топалов. Он поздравил нового главу от имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.- Пусть главным в работе станет выполнение всех наказов жителей, - сказал Александр Топалов.Алексей Беликов родился в станице Новощербиновской 28 сентября 1977 года. Он получил два высших образования. Начинал в администрации Щербиновского района. затем, с 2015 по 2020 годы был директором средней школы №7 в Ейске. В августе 2020 года стал заместителем главы Ейского района, а через месяц - заместителем главы Щербиновского района.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи сменился глава Адлерского района. Прежний руководитель уволился по собственному желанию.