С 26 декабря в первом тематическом парке страны стартуют праздничные гуляния, аттракционы будут работать до позднего вечера и откроется Усадьба Деда Мороза.Восемь тематических земель парка украсят тысячами сияющих гирлянд и ярких игрушек, появятся новые эффектные фотозоны. Атмосферу праздника создадут артисты театра и цирка, сказочные персонажи, музыканты и, конечно, Дед Мороз - для него в парке построили настоящую Усадьбу. 0+ Взрослых и детей ждут в новом научно-просветительском центре «Атомариум», экспонаты которого выполнены в стилистике сказки «Алиса в Стране Чудес». Продолжатся представления в дельфинарии, экскурсии по совариуму.В дни новогодней сказки с 26 ноября по 10 января парк открыт с 11.00 до 21.00, 31 декабря аттракционы будут работать до 23.00.Гости отеля-замка Богатырь посещают Сочи Парк бесплатно.Сочи Парк - первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России, шесть раз становился лучшим открытым парком развлечений страны. На площади 25 га расположены 23 современных аттракциона, отель-замок, научно-развлекательный центр, колесо обозрения, дельфинарий, мини-зоопарк и другие объекты. В этом зимнем сезоне впервые парк будет открыт для посетителей ежедневно.