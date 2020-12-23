В Краснодарском крае депутаты законодательного собрания приняли закон о введении административной ответственности \\"зазывал\\" за навязывание своих услуг. Их будут штрафовать на 5 тыс. рублей.- Проектом закона предлагается установить административную ответственность за приставание к гражданам в общественных местах, - сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания региона.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что турпоток в 2020 году на курорты Краснодарского края составил 17,3 млн человек, в 2020-ом - 6,2 млн туристов. В минкурортов рассчитывают, что повысить привлекательность удастся благодаря программе кэшбэка. Теперь все, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие, смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей.