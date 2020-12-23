Впервые в истории интернет-телевидения пройдет концерт-квест с участием ярчайших звезд музыкального небосклона. На платформе онлайн-кинотеатра МТС ТВ выступят Елка, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Burito, Звонкий, Никита Киоссе и другие артисты продюсерской компании Velvet Music.Трансляция новогоднего концерта-квеста BigMusicQuest состоится 27 декабря в 17:00 в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.Знаменитые артисты подготовили для зрителей 25 уникальных концертных номеров в формате кинофильмов.Каждый из них – своя история со сказочными декорациями. Так, Владимир Пресняков будет играть на пылающем пианино, Мари Краймбрери предстанет заключенной в стеклянном кубе, певица DAASHA уведет зрителя в сказочный сад из ретро-люстр, а Никита Киоссе и Анна Плетнева оживят настоящие каменные скульптуры. Зрителей ждет еще много сюрпризов, которые смогут удивить и вдохновить самого требовательного киномана.А в перерывах музыканты вместе с ведущим - известным рэпером и блогером Big Russian Boss - будут угадывать названия новогодних фильмов по сочетаниям эмодзи-смайлов. Конферансье подготовил провокационные вопросы, на которые придется ответить каждому исполнителю.Отгадывайте зашифрованные фильмы вместе со звездными исполнителями и встречайте счастливый новый год в компании самых лучших треков 2020 года!