- Такой город я никогда не видел! - недоумевая, говорит один из старожилов.23 декабря в Краснодаре опаздывали все - даже те, кто выбирался из дома заранее. Дикие пробки сковали город настолько, что даже сильные мужчины готовы плакать.Началась эта дорожная вакханалия с раннего утра. Причем изначально водители думали, что такая беда только на въездах в Краснодар, и по незнанию винили дорожников. Но никаких ремонтных работ не было, аварий - тоже. Причиной заторов стал план «Перехват», который ввели в городе, когда трое грабителей после ночного преступления подались в бега. Правоохранители тщательно досматривали каждый въезжающий автомобиль, проверяют багажник, осматривают салон авто.К вечеру преступников так и не поймали - ситуация на дорогах не изменилась. Бордовым горят все крупные магистрали.- Второй час не могу выехать из своего района, - возмущется жительница Краснодара Изабелла Кулешова. - Сотни тысяч людей не могут попасть домой. Мне одной кажется, что меры совершенно неадекватны происшествию?