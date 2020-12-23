В Сочи задержаны шесть соучастников националистической банды националиста Максима Марцинкевича (Тесака). Операцию провели совместно сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД России. Кроме курорта задержание прошли в Москве и Тюмени.Уголовное дело было заведено по факту убийства выходцев из Центрально-Азиатского региона в начале 2000-х годов.В числе фигурантов – Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Им предъявлены обвинения в убийствах на почве национальной ненависти. Во время обысков у задержанных обнаружили и изъяли оружие и неонацистскую агитационную атрибутику.- Собрать доказательства удалось в рамках расследования убийства двух человек, видеозапись которого была распространена посредством сети Интернет летом 2007 года, - сообщили в пресс-службе СК РФ.Ранее «Комсомолка» писала, что тело Тесака было найдено утром 16 сентября в одиночной камере челябинского СИЗО № 3. Рядом с ним лежали предсмертные записки, в которых Марцинкевич просил передать гражданской жене книгу и личный дневник, а также извинялся перед администрацией изолятора «за доставленные хлопоты».