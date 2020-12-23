Полицейские Успенского района в оперативном порядке прибыли в село Коноково. Их вызвала 33-летняя местная жительница. В ее частный дом без приглашения валился 34-летний мужчина. Хозяйка категорически не хотела пускать пьяного гостя, но он взломал дверь и вошел.Прямо в прихожей мужчина стал бить хозяйку кулаками по голове. Затем, в пылу гнева, гость начал ее душить. Пальцы почти сомкнулись на шее, но женщина собрала последние силы и оттолкнула мужчину. В руках она держала кухонный нож, которым вооружилась, когда незваный гость ломал дверь.Мужчина был слишком пьян, чтобы удержаться на ногах. Он упал на нож и был ранен.- В данном факте усматриваться признаки преступления по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - С места происшествия ничего не изъято.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи домашняя вечеринка закончилась больницей: мужчина поскользнулся и упал на нож.