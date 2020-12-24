Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что на амбулаторном лечении в регионе одновременно находятся шесть тысяч человек с коронавирусом.- На регулярной основе их должны посещать медики. Важно, чтобы врачи как можно быстрее приезжали на дом к пациентам и использовали при этом специальный транспорт, снижая риски распространения коронавируса, - отметил глава региона в разговоре с корреспондентом «КП-Кубань».По словам губернатора, регион приобрел дополнительные автомобили для медиков. Также в работу включились муниципалитеты и предприниматели.- Мы закупили из резервного фонда региона дополнительные 90 автомобилей и в ближайшее время их получат 50 медучреждений Краснодара и районных центров. Кроме того, более 160 машин медикам уже предоставили муниципалитеты и бизнес. Такая совместная работа позволяет облегчить работу врачей в непростой период пандемии и сделать ее более эффективной, - сказал Вениамин Кондратьев.