В Краснодаре в течение суток полиция вела розыск двух грабителей, которые скрылись после ночных преступлений. Напомним, что на улице Атарбекова трое неизвестных вскрыли ОТП банк, украли платежный терминал и пытались скрыться на угнанной машине. Но им помешали сотрудники ДПС, которые завели преступников буквально в тупик.По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю личности подозреваемых в совершении тяжких преступлений установлены.В сети появилось видео о задержании одного из предполагаемых грабителей. Эти кадры сняты в 5:30 24 декабря. Полиция пока не дала официального подтверждения.Напомним, что разыскивались мужчины 43 лет и 35 лет, худощавого телосложения, славянской национальности, на лицах ссадины. У одного - волосы светлые, легкая щетина. Он был одет в спортивный костюм синего цвета, кожаную куртку, футболка с логотипом «ФИФА». Подозреваемые могут быть вооружены.