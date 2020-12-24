Энергетики Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» подключили к энергообъектам порядка 1300 домовладений в городах и сельских поселениях Республики. Общая потребляемая мощность новыми абонентами достигла 21 мегаватт.Общее число заявок на технологическое присоединение и увеличение потребляемой мощности с начала года достигло 2 тысяч. Причем большинство новых абонентов – это субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленной и туристической сфере.В 2020 году адыгейские специалисты обеспечили надежное энергоснабжение сразу нескольких объектов социальной сферы, возведенных по нацпропекту. нацпроектов. В их числе - детские сады, школы, оздоровительные комплексы, фельдшерско-акушерские пункты и другие медучреждения в Апшеронском, Белореченском, Майкопском, Кошехабльском, Гиагинском, Красногвардейском районах, городе Майкопе.Получила доступ к электросетевой инфраструктуре и новая солнечная электростанция, первая очередь которой построена в пригороде Майкопа. В настоящее время ведутся работы по Реали по технологическому присоединению второй очереди солнечной генерации в Шовгеновском районе.Чтобы обеспечить всех новых абонентов надежным и бесперебойным электроснабжением, специалисты компании строят новые и модернизируют действующие энергообъекты.В рамках этой работы толбько в нынешнем году создано и отрем 30 трансформаторных подстанций, приведено в порядок более 34 км воздушных линий электропередачи.- Своевременное подключение потребителей к электросетевой инфраструктуре является стимулирующим фактором динамичного развития региона и ведет к увеличению объемов производств, созданию новых рабочих мест, повышению качества образования, здравоохранения и других социальных сфер. Поэтому данному направлению нашей деятельности мы уделяем особое внимание, - сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.