Кредитная карта «Энерджинс» Банка УРАЛСИБ возглавила рейтинг самых выгодных кредитных карт, подготовленный порталом Сравни.ру. В рейтинг вошли 10 наиболее выгодных предложений российских банков из Топ-30 по активам по состоянию на 22.12.2020 года – кредитные карты с кэшбэком или бонусами, которые можно перевести в рубли. Карты в рейтинге ранжированы по величине выгоды за три года использования.Более подробно о кредитных картах Банка УРАЛСИБ, а также о других розничных продуктах можно узнать в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».СправкаПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 декабря 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 518 банкоматов, 522 платежных терминала.Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.