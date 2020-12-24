На Кубани ввели 3,62 млн квадратных метров жилья. Это сделано в рамках национального проекта. По числу сданных квартир регион на третьем месте в России. Впереди только столица и Московская область.- В 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, темпы строительства жилья и соцобъектов не уменьшились по сравнению с 2019 годом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.В новых микрорайонах вырастают школы и детские сады. Так в краевом центре появились два общеобразовательных учреждения – на 1 тыс. 100 мест каждая.Кроме того, в краевой столице улице Героев Разведчиков в следующем году построят детский сад на 300 мест, а к 2024 году – школу более чем на 1,5 тыс. мест и детский сад.Как сообщает городской департаментом архитектуры и градостроительства, объемы сданного жилья более чем вдвое превышают показатели прошлого года.