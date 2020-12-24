В краевом центре история дяди Гриши, который мог остаться без работы из-за иска мэрии, получила счастливый конец. Вопрос решился в пользу сапожника.- Проведена комиссия, подобран земельный участок, который подходит по требованиям действующего законодательства, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.По его словам ларек передвинут всего на несколько метров, и дядя Гриша продолжить чинить обувь местных жителей.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что за сапожника, чью лавку по ремонту обуви собирается снести мэрия Краснодара, вступились жители квартала. Они обратились к градоначальнику с просьбой оставить дядю Гришу в покое. Глава города решил разобраться. Напомним, что будка находится на улице Коммунаров.