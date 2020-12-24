В МВД подтвердили, что поймали 35-летнего Евгения Калинченко. Он скрывался у своей родни в селе Кривенковском (да-да, вчерашние мучения водителей на дорогах в Краснодаре были зря), а затем на рейсовом автобусе проследовал в Туапсе. Около вокзала его и задержали.- 35-летний житель Туапсинского района скрывался от правоохранительных органов у родственников в селе Кривенковском, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Представитель пресс-службы уточнил, что грабителя задержали во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина доставлен в ОМВД России по Туапсинскому району для дальнейшего разбирательства.Поиск второго нападавшего продолжается.Напомним, что в Краснодаре вели розыск двух грабителей, которые скрылись после преступлений в ночь на 23 декабря. На улице Атарбекова трое неизвестных вскрыли ОТП банк, украли платежный терминал и пытались скрыться на угнанной машине. Но им помешали сотрудники ДПС.Опубликовано видео как грабители выносили банкомат.