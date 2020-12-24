На первом этапе для катания будут доступны 50 километров трасс. На Южном склоне: «Горицвет», «Альпика», «Панорама», «Явор», «Фиалка», «Явор 2», «Примула» (ниже 1940), «Ореада», «Адонис», «Азалия» (выше 1535). На Северном склоне: «Тритон», «Бумеранг», «Каскад», «Вираж», «Змейка», МОС, «Б-52», «Шале», детский и учебный склоны, «Плато», «Роза Блейд», «Роза Стар» (до Плато), «Горизонт» (выше 1600) и «Лабиринт» (выше 1400). В ходе подготовки к сезону были расширены некоторые трассы - на пересечении «Змейки» и «Виража» в районе отметки 1600, «Явор» на пересечении со «Сторожкой» и «Явором 2».Для гостей со снаряжением будут работать канатные дороги: «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский Экспресс», «Стрела», «Сказка», «Кабан», «Шале», «Дриада», «Тундра», «Крокус», «Эдельвейс», волшебные ковры на учебном и детском склонах. Впервые гости курорта смогут воспользоваться новой канатной дорогой – «ВерОникой». Как сказали в пресс-службе «Роза Хутор»: «Запуск нового подъемника с отметки 2320 метров над уровнем моря на Южный склон, безусловно, является главным событием этого зимнего сезона. Лыжники и сноубордисты очень любят катание именно здесь - по широким и пологим трассам. Это гондольная канатная дорога нового поколения D-Line производства австрийской компании Doppelmayr, с кабинками вместимостью до 10 человек. Она способна перевозить 2400 человек в час и двигаться со скоростью 6 м/с.». Запуск еще одного подъемника на Южном склоне позволит сделать катание на этом участке еще более комфортным и существенно сократит время ожидания на посадку.В предстоящем зимнем сезоне курорт «Роза Хутор» предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности аprès-ski. Продолжат работать такие популярные аттракционы на свежем воздухе как родельбан, высокогорные качели и др. Отдыхающие смогут также посетить этнографический парк «Моя Россия», Музей Археологии, Хаски-хутор, Оленью ферму и др.26 декабря на курорте по традиции отметят День Роза Хутор. Вся программа построена с учетом действующих в крае ограничений. «Мы умеем устраивать праздники, и в этом году мы также постараемся создать волшебную атмосферу, но в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Эпидемиологическая безопасность для нас главный приоритет, поэтому все мероприятия пройдут на открытом воздухе, что позволит соблюдать все меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию», - подчеркнули в пресс-службе курорта.С 28 декабря гостям «Роза Хутор» предложат новогодние развлечения. Праздничное настроение гостям курорта в течение новогодних каникул обеспечат иллюминация, уникальные лазерные шоу с проекцией на здание Ратуши, выступления уличных оркестров и красочные фейерверки.