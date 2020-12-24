Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе продолжает следить за обстановкой на Кубани. По данным на 24 декабря, за последние сутки в Краснодарском крае заразились 185 человек, в том числе 10 детей.Напомним, что накануне самыми зараженными из районов стали Кавказский и Курганинский. Инфекцию выявили в 28 муниципалитетах.Но пальма первенства как всегда – у Краснодара. Здесь зафиксировано больше всего случаев заболевания – 61. В Новороссийске коронавирусом заболели 15 человек, в Сочи – 12, в Темрюкском районе – 11. В Белореченском районе зафиксировано 10 новых случаев ковида, в Абинском, Выселковском и Северском – по 9, в Курганинском – 8. В Горячем Ключе и Ейском районе статистика говорит о 6 заболевших, в Туапсинском районе – их пять. По три положительных результата на опасную инфекцию получено в Кореновском, Лабинском и Павловском районах, по два – в Брюховецком и Кавказском районах. По одному новому больному «короной» прибавилось в Анапе и Армавире, а также в Апшеронском, Каневском, Кущевском, Староминском, Тихорецком, Тбилисском, Щербиновском, Гулькевичском и Крымском районах.– Сегодня 128 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро – на ЭКМО в краевой клинической больнице №1, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае за сутки COVID-19 подтвердился еще у 188 человек.