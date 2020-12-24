Четыре человека умерли в стационарах Краснодара . Это 57-летняя женщина и 74-летний мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19 и тяжелой пневмонией. Умерла также жительница города 82-лет,с тем же диагнозом, и 58-летний мужчина. Усилия врачей по их спасению оказались тщетными.Два случая смерти пациентов с коронавирусом произошли и в больницах Сочи. Здесь умерли 56-ти и 79-ти летние жительницы курорта. Состояние пациенток осложняла выраженная гипертония.84-летняя и 72-летняя местные жительницы умерли в Северской больнице. Их состояние на фоне коронавирусной инфекции ухудшалось и усилия врачей не помогли.В стационаре Туапсе умер 84-летний местный житель, перед смертью он находился на ИВЛ, однако это не помогло пациенту.77-летняя женщина умерла в Тихорецкой больнице. У нее также был подтвержден коронавирус.В Лабинской ЦРБ умерла 64-летняя жительница Армавира. У женщины был подтвержденный диагноз COVID 19,на фоне атеросклероза.66-летний местный житель с коронавирусом умер в больнице Успенского района Кубани.56-ти и 69-летний жители Анапы умерли от коронавируса на фоне сопутствующих хронических заболеваний.- Всего с начала пандемии на Кубани умерло 836 пациентов с коронавирусом,- сообщает региональный Минздрав.