Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил журналистам 24 декабря о запуске в регионе первой цифровой энергетической подстанции.Новое техническое сооружение появилось в Краснодаре. Мощность цифровой подстанции «Ангарская» составляет 50 мегаватт. Она призвана обеспечить энергией новые жилые районы и социальные объекты.- Самое главное – более надежным станет энергоснабжение свыше 320 тыс. жителей, а также 240 социально значимых объектов, среди которых краевая клиническая больница №1, – отметил Кондратьев.Главное преимущество цифровой подстанции – в почти полной автоматизации управления.Глава региона также подчеркнул, что в 2020 году, несмотря на пандемию, в крае не свернули реализацию крупных инвестиционных проектов.- В краевом центре построены три новые кабельные линии и реконструированы три существующие, обновили трансформаторную и распределительные подстанции, реконструировали Белореченская ГЭС и подстанцию в Горячем ключе, – сказал губернатор..