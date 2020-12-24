17 ноября, примерно в 10 часов, 31-летняя Ярослава Болгова Ярослава вышла из своей съемной квартиры на улице Бжегокайской в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. Ка стало известно следствию,в тчечние почти всего дня женщина ездила по территории Адыгеи и Краснодарского края на автомобиле «Mitsubishi Lancer».С 20 часов 30 минут этого же дня женщина перестала выходить на связь. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.Женщину ищут сотрудники СК и полиция.Ярославе Болговой на вид 30-35 лет, рост женщины 165 сантиметров, она худощавого телосложения. Глаза карие, волосы светлые, прямые.Среди особых примет- два послеоперационных шрама на животе, а также татуировка на правой руке выше кисти в виде розы.- Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СКР по Республике Адыгея по результатам рассмотрения материала о без вести пропавшей местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), - сообщает СУ СК по Адыгее.- Следственное управление СКР по Республике Адыгея обращается с просьбой к гражданам, располагающим какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Болговой Я.Ю. либо о ее местонахождении, незамедлительно сообщить в следственное управление по телефонам: (8772) - 56-04-20, (8772) - 56-04-26, 8-988-080-20-83 либо в дежурную часть отдела МВД России по Тахтамукайскому району по теле