На своей очередной сессии 24 декабря депутаты Городского Собрания Сочи внесли существенные изменения в Правила землепользования и застройки.Таким образом, депутатский корпус курорта поддержал решение мэра Сочи Алексея Копайгородского о запрете строительства многоквартирных жилых домов практически на всей территории города, а также сел Веселое, Верхневеселое, Высокое, Молдовка, Орел-Изумруд, Эстосадок и поселка Красная Поляна.Застройка многоэтажными жилыми домами отныне будет разрешена только на территории, где ведется деятельность по комплексному и устойчивому развитию.- Это означает, что практически на всей территории Сочи теперь строительство жилых домов и комплексов будет возможно только при наличии в проекте строительства коммунальных сетей, инженерных коммуникаций, создания социальных объектов и благоустройства территории,- отметил спикер ГСС Виктор Филонов.