24 декабря инвестор передал ключи от капитально отремонтированного здания детского сада на улице Армавирской в Дагомысе. Новый детсад получил лицензию на право деятельности. Здание детсада на Армавирской построено в 1966 году, но многие годы использовалось не по назначению. Его начали восстанавливать в июне 2020 года.Депутат Горсобрания Сочи Сергей Эксузян взял на себя расходы по выкупу помещений и проведению капремонта. Дополнительное оборудование мэрия закупила за счет бюджета в рамках реализации нацпроекта «Демография».Первых воспитанников дошкольное учреждение примет после январских праздников. – Лицензия на образовательную деятельность уже получена. Новые помещения закреплены за детским садом №126.- Сейчас мы ведем набор детей в группы и уже выдали 73 путевки, – рассказала начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева.Детский сад рассчитан на 280 мест, в том числе 80 – ясельных. Штат сотрудников уже полностью укомплектован.