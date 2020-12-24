На совещании в Минэкономразвития РФ сообщили, что Кубань входит в число пяти лидирующих регионов страны по числу самозанятых граждан. Таковых в регионе насчитывается более 40 тысяч. Речь идет о тех, кто официально является плательщиками налога на профессиональный доход.Краевые власти подчеркивают, что этого удалось достичь за счет поддержки МСП в 2020 году.. – В этом году нам удалось перевыполнить показатели по ряду региональных проектов. Более 10 тысяч предпринимателей получили поддержку в рамках проекта по акселерации. Почти на треть удалось превысить показатели финансовой поддержки, оказанной Фондом развития бизнеса, – сообщил вице-губернатор Александр Руппель.В 2020 году на Кубани были приняты антикризисные меры для поддержки бизнеса, а также дополнительно профинансированы краевые фонды. Так,например, по итогам года Фонд микрофинасирования выдал займы на сумму более 1,8 млрд рублей.