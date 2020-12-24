В декабре в мэрии Краснодара начал работу координационный центр «ДоброКРД#МыВместе» Заявки в центре принимаются по телефону горячей линии. Волонтерская организация сотрудничает с поликлиниками и больницами и оказывает им помощь в предоставлении добровольцев для работы, и предоставляет транспорт для врачей,- для этого мэрией выделены 15 машин.Волонтерами уже отработано более полусотни подобных заявок, более 70 добровольцев уже оказывают помощь медработникам.— По возможности мы направляем в больниц и поликлиники добровольцев-медиков, которые хотят помочь пациентам в период пандемии. Также специалисты центра отрабатывают заявки, которые поступают в рамках Всероссийской акции #МыВместе — чаще всего волонтеры помогают с доставкой продуктов и лекарств пожилым людям на самоизоляции, — рассказал начальник управления по делам молодежи Краснодара Сергей Фетисов.В координационный центр можно оставить заявку, позвонив по телефону 8-800-250-04-70 с 8 до 20 часов. По этому же номеру можно и предложить свою помощь в качестве волонтера.