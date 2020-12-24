В час дня 24 декабря года на пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме в Краснодаре на улице. Мусоргского в Музыкальном микрорайоне.Из окон квартиры на втором этаже семиэтажки вырывалось пламя и валил густой черный дым.Пожарные прибыли на место уже через 10 минут после получения сообщения и установили, что горит комната площадью 22 квадратных метра. Уже через 15 минут сотрудникам МЧС удалось локализовать пламя. А еще через 10 минут ликвидировать открытое горение.- В тушении пожара задействовано от МЧС России 6 человек личного состава и две единицы техники,- сообщает ГУ МЧС по краю.По предварительной информации, пострадавших нет.