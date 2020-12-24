Сотрудники мэрии Краснодара встретились с активистами микрорайона Гидростроителей, которые записали видеообращение к президенту России.На встрече обсудили перспективы развития социальной и инженерной инфраструктуры микрорайона. В мэрии признают, что на Гидрострое есть свои проблемы- Это проблемы роста, мы их знаем и занимаемся их решением. Какие-то вопросы возможно решить оперативно, другие потребуют больше времени и затрат. Но в конечном итоге мы обязательно придем к тому, что микрорайон станет таким же удобным, зеленым, комфортным и безопасным, каким был раньше, — сказал в ходе встречи вице-мэр Краснодара Антон Смертин.Местным жителям рассказали о строительстве школ и детсадов, а также о проектах по созданию новых социальных объектов на Гидрострое — сейчас на разной стадии завершения здесь находятся 7 объектов, еще два — в ближайшей перспективе.Кроме того, в 2021 году планируется приступить к капитальному ремонту дороги улицы Благоева до улицы Мачуги. Здесь планируется расширить трассу проезжей части и и благоустроить территорию. Это позволит расширить выезд с так называемого «малого кольца» Гидростроя на улицу Мачуги.